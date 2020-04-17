ألمانيا تسجل 3380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و299 حالة وفاة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا ارتفعت بواقع 3 آلاف و380 حالة، لتسجل حصيلة الإصابات اليومية زيادة لليوم الثالث على التوالي، كما ارتفعت الوفيات بواقع 299 حالة.

وبحسب بيانات نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 133 ألفا و830 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و380 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 آلاف و868 بعد تسجيل 299 حالة وفاة جديدة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 81 ألفا و800، بزيادة قدرها 4 آلاف و700 حالة تعافي عن اليوم السابق.