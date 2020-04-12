للمرة الأولى.. عدد المتعافين من كورونا في ألمانيا يزيد على المصابين

أعلن معهد "روبرت كوخ" لعلم الفيروسات في برلين، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز للمرة الأولى منذ انتشار الوباء عدد المصابين، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف المعهد، التابع لوزارة الصحة الألمانية، في بيان له اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا هو 120479 شخصا حتى الآن، وجرى شفاء 60200 مريض، وتوفي نتيجة هذا المرض 2673 شخصا في مختلف أنحاء البلادن وبذلك يكون عدد المصابين 57606.

ونوه المعهد بأن بؤرة المرض ومركز انتشار الفيروس في ألمانيا، يبقى ولاية بافاريا، حيث وفقا للمعهد، تعرض للإصابة بالفيروس 32282 شخصا وتوفي 786 شخصا، وتأتي في المرتبة الثانية منطقة شمال الراين وستفاليا مع 24267 إصابة و495 حالة وفاة، تليها منطقة بادن فورتمبيرغ مع 24078 إصابة و649 وفاة.