ضبط 38 كيلو سردين ودواجن ولحوم فاسدة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري في دمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري في دمياط، الذي كلف بضرورة تكثيف المرور على الأسواق تشكلت لجنة برئاسة الدكتور طارق أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وعضوية الدكتور محمد المالكي مشرف عام المجازر، والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالتنسيق مع مباحث التموين في دمياط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 كجم سردين مملح و5 كجم دواجن متبلة، إضافة لضبط 10 كجم دهن حيواني وكمية من اللحوم تزن 9 كجم مذبوحة خارج السلخانة، وكل المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية في نطاق مدينة دمياط الجديدة وقرى مركز فارسكور، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة.