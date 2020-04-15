وزير المالية يشيد ببسالة الشرطة في مكافحة الإرهاب وينعي شهيد الوطن

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببسالة قوات الشرطة فى التصدى لقوى الشر وإحباط أي مخططات إرهابية تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين، والنيل من وطننا واستقراره ووحدته وسلامة مواطنيه، ناعيًا شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذى استشهد أثناء أداء واجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأكد وزير المالية أن مثل هذه الجرائم الإرهابية "لن تُثنينا قيادة وحكومة وشعبًا عن استكمال مسيرتنا الوطنية فى البناء والتعمير والمضي نحو تحقيق التنمية، جنبًا إلى جنب مع استمرار جهود قوات الجيش والشرطة البواسل فى مكافحة الإرهاب، حتى يتم اجتثاثه من جذوره.