منع تجمعات الأماكن العامة والأراضي الزراعية خلال شم النسيم بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومنع كافة أشكال تجمعات المواطنين حرصا على الصحة العامة، ومنع كافة أشكال تجمعات المواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم في الأماكن العامة وداخل الأراضي الزراعية.

ووجه بغلق جميع بوابات مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد ومدينة المنصورة الجديدة، وغلق جميع الشواطئ أمام المصطافين خلال شم النسيم.

وأكد مختار ضرورة ارتداء جميع عمال النظافة لكمامات وجوانتيات واستخدام المطهرات، لمنع انتشار فيروس كورونا حماية لهم وللمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف الحملات والخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ المدينة، تفعيلا للقرار المتخذ بغلق منطقة وشواطئ المدينة، لحين صدور إشعار أخر، وكذا منع دخول غير المقيمين بها.

وأشار مختار، إلى أن تلك الإجراءات للحد من التجمعات والتي تعد ضمن التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وناشد مجددا جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية وفقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية وقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم، لإعداد القوات المرورية والأمنية اللازمة للتعاون مع الجهاز التنفيذى بمجلس مدينه جمصة لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارا بالغلق الكامل لمدن "جمصة، و15 مايو، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة" بجمصة، من اليوم ولمدة 10 أيام، والتي من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها لأداء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.