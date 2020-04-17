5 ملايين جنيه إجمالي أعمال شبكات مياه الشرب بمركز أبو قرقاص بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز أبو قرقاص بتكلفة 4 ملايين جنيه، بجانب إحلال وتجديد خطوط مياه بحوالي مليون جنيه.

وأضاف الشهاوي، أن الخطوط الت جرى تنفيذها في مدينة الفكرية تبلغ أطوالها 10 كم بأقطار تتراوح من 4 بوصات إلى 6 بوصات بمنشأة الفكرية وصالح باشا الجديدة وأرض عمر أبوشناق وعزبة عجوة وخلف حديقة الربيع وفي عدد من الأماكن الأخرى.

وتابع: "فيما يخص قرى أبو قرقاص، جرى تنفيذ حوالي 10 كيلو مترات بأقطار تتراوح من 4 بوصات إلى 6 بوصات بقرى بني عبيد وعزبة حنس والبربا والمطاهرة القبلية وشرارة والفقاعي واتليدم وبني حسن الشروق وعدد من القرى الأخرى".

وأكمل رئيس شركة المنيا، أنه يجرى حاليا إحلال وتجديد خطوط مياه حوالى 2800 متر بأقطار تتراوح من 4 إلى 6 بوصات بعزب النحال وعزبة شاهين وبني موسى وريحانه وشيبة الشرقية.

وأكد الشهاوي اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.