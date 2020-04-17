حملات رش وتطهير ونظافة بالمنشآت العامة والقطاعات الخدمية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، على ضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ضمن الخطة الشاملة للمحافظة، أسفرت عن رفع تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقريتي صفانية وشم البحرية، وتنفيذ أعمال رش وتطهير بمركز العدوة.

كما تتابع الوحدة المحلية لمركز مغاغة قرارات غلق المطاعم وتطبيق حظر التنقل، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة مع رفع تجمعات للقمامة.

من جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة نظافة مكبرة لرفع كافة المخلفات الصلبة من جميع الأحياء بالمركز، ونقلها للمقالب العمومية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار أعمال الرش والتطهير خلال ساعات الحظر للمنشآت العامة والقطاعات الخدمية.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، لضبط الأسعار والقضاء على الغش والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة لاحتكار السلع والمواد الغذائية، بالإضافة لتنفيذ حملات رش وتطهير ورفع مخالفات وتراكمات القمامة بالقرى التابعة للمركز.