مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من القضاء على أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، والسابق إتهامه فى 13 قضية متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

فقد توصلت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام إلى تحديد محل إختباء المطلوب والسابق إتهامه فى قضايا قتل عمد، وشروع فى قتل، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية، وحريق عمد، وسلاح بدون ترخيص، بإحدى مناطق الزراعات في مركز الفتح.

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمكان إختبائه وحال وصول القوات، وإستشعاره بهم بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على القوات التى أحكمت السيطرة وبادلته بالمثل إلى أن لقى مصرعه إثر إصابته، وعُثر بجواره على بندقية آلية و10 خزن لذات السلاح و200 طلقة نارية من ذات العيار.

وتبين أنه صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص"، وحكم بالسجن 15 سنة فى قضية قتل عمد وسلاح بدون ترخيص، و 3 أحكام حبس جزئية بتهمتي السرقة والإتلاف ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس سنة وستة أشهر.