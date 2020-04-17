بالأسعار.. الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، وتخفيضات كبيرة، للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية، إن التخفيضات تصل إلى 25%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل، لافتا إلى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.

وأشار إلى أن الأسعار كالتالي:

سوبيا بـ 25 جنيها نصف كيلو.

زبيب إيراني بـ 30 جنيها طبق نصف كيلو.

زبيب مصري بـ 20 جنيها طبق نصف كيلو.

زبيب مصري فاخر بـ 30 جنيها طبق نصف كيلو.

فول سوداني بـ 20 جنيها طبق نصف كيلو.

جوز هند بـ 28 جنيها نصف كيلو .

عرق سوس بـ 13 جنيها ربع كيلو.

نشا بـ 15 جنيها نصف كيلو .

قمر الدين (جودي) بـ 25 جنيها (400 جرام).

قمر الدين (مركز البحوث) بـ 45 جنيه (400 جرام).

قمر الدين الخاص بمركز البحوث مصنع من مشمش طبيعي عالي الجودة.

قرصيا بـ 30 جنيها نصف كيلو .

مشمشية بـ 38 جنيها نصف كيلو.

بلح الشبح الكيلو بـ 25 جنيها.

بلح عينات الكيلو بـ 20 جنيها.

بلح ساكوتي الكيلو بـ 15 جنيها.