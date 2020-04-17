الصين تعدل حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في ووهان

أعلنت لجنة الصحة في الصين، اليوم، تحديث إجمالي الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل 82692 حالة، بعدما قامت مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي بوسط الصين بتعديل أرقامها صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم اللجنة، في تصريح اليوم، إن عدد الوفيات جراء المرض حتى نهاية يوم أمس، تم تحديثه أيضا ليصل إلى 4632 حالة.

وتم تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في "ووهان" حتى نهاية 16 أبريل بواقع 325 حالة ليصل إلى 50333، وارتفع عدد الوفيات بواقع 1290 ليصل إلى 3869 حالة.

وذكر إخطار من مقر بلدية "ووهان" بشأن الوقاية من المرض والسيطرة عليه أن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، فضلا عن مبدأ تحمل المسؤولية عن التاريخ والأشخاص والمتوفين.