غدًا.. انطلاق أوبريت "انت أقوى" من أمام الأهرامات بمشاركة نجوم العرب

نشرت الصفحه الرسمية ل"إيجبت كاليندر" أن الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت الكبير المنتظر "أنت أقوى" والذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي، تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة، غدا السبت.

وسيتم بث الأوبريت على القنوات الفضائية وقناة اليوتيوب، غداً السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.

وذكر بيان ل"إيجبت كالندر" أن الأوبريت يشارك به الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني وكارول سماحة والديفا سميرة سعيد وملك الإحساس وائل جسار وصابر الرباعي.

كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع دكتور مدحت العدل وعمرو مصطفي والموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان الذي مازال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.