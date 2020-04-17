بوتين وماكرون يبحثان احتمال عقد اجتماع لـ5 الدائمة في مجلس الأمن

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلال اتصال هاتفي احتمال عقد اجتماع عبر الفيديو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضح "الكرملين"، أن بوتين تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره ماكرون، تصدر ملف كورونا المستجد أجندتها، وأكدت الرئاسة الروسية في بيان، أن الرئيسين تبادلا الآراء بشأن انتشار عدوى كورونا المستجد، وبالإجراءات المتخذة في البلدين بهذا الصدد، وخاصة تلك التي تهدف إلى تقليص العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وأشار الكرملين إلى أن ماكرون أعرب عن شكره للرئيس الروسي على المساعدة في تنظيم عودة المواطنين الفرنسيين إلى وطنهم وتهيئة الظروف الملائمة لنقل المواد والمعدات الطبية عبر الأراضي الروسية إلى فرنسا.

"بوتين" وماكرون يعربان عن تطلعهما إلى الحفاظ على ديناميكية تطوير التعاون الثنائي

وأضاف "الكرملين"، أن الرئيسين أعربا عن تطلعهما إلى الحفاظ على ديناميكية تطوير التعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية التواصل القائم بين رئيسي حكومتي روسيا وفرنسا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وتطرق بوتين وماكرون إلى مسألة دولية ملحة أخرى، وهي اقتراح الرئيس الفرنسي لعقد اجتماع قمة افتراضي لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أيام من إعلان ماكرون أنه يأمل في كسب دعم بوتين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم بغية مكافحة كورونا المستجد.

وأوضح "الكرملين"، أن الرئيسين بحثا أيضا مسائل أخرى مدرجة على الأجندة الدولية، بما في ذلك تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك غداة إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيا في عام 2020.