"بوتين"ينتقد محاولات "واشنطن" اتهام الصين بالتضليل بشأن جائحة كورونا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، المحاولات الأمريكية لاتهام الصين بالتضليل حول وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، شدد بوتين على الطابع المضر لمحاولات اتهام الصين بالتأخر في إبلاغ المجتمع الدولي بظهور العدوى الخطيرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعرب كل من بوتين وشي جين بينج عن قناعتهما بأن روسيا والصين ستنجحان في تجاوز التحديات المتعلقة بالجائحة عن طريق مواصلة العمل المشترك الوثيق بينهما.

وقام الجانبان بتبادل مفصل للآراء حول الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا المستجد، وشددا على أن الدعم المتبادل في مكافحة هذا التهديد العالمي يمثل دليلا مقنعا جديدا على الطابع الخاص للشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية الشاملة.

وأكد الجانبان، التصميم على مواصلة تعزيز التعاون في هذا الاتجاه، بما في ذلك من خلال تبادل الخبراء، وتوريد المعدات الطبية والأدوية ووسائل الحماية.

ولفت بوتين ونظيره الصيني، إلى الطابع الإيجابي لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام، بما في ذلك استمرار نمو التبادل التجاري.