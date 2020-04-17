انتهكوا آداب الصلاة.. مطالب بالقبض على شباب فيديوهات "تيك توك"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وموقع يوتيوب، تظهر استهزاء مجموعات من الشباب بآداب الصلاة مثل تدخين السجائر خلالها، مطالبين بسرعة التحرك لإلقاء القبض عليهم، منعًا لانتهاك حرمة الأديان وحفاظًا على العقائد.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن ما فعلته تلك المجموعات يمثل مخالفة شرعية صريحة، حتى لو كان الأمر مجرد ضحك وافتراضي، ولم يكن أثناء صلاة حقيقة، متابعا: "هؤلاء للأسف يدخلون في قول الله تعالى (ولا تتخذوا آيات الله هزوا)".

وأضاف "كريمة"، لـ"الوطن": "أحذر الشباب من التهاون في شعائر المسلمين، وأن يلتزموا القاعدة الشرعية في قوله تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها) فالشعائر لها قدسيتها وليست مجالًا للسخرية أو الضحك والاستهزاء، وما حدث عبث مخالف للشرع وعلى الشباب أن يتوبوا إلى الله عنه، فلا يجب أن نوصل صورة سيئة تمس شعائر الأديان".

وطالب عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الفيديوهات وإلقاء القبض على صانعيها، لما تمثله من استهتار واستهزاء قد يصل إلى ازدراء الأديان، مضيفا: "قال تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، بينما هؤلاء ويتهكمون على شعيرة عظيمة تخص مليار ونص المليار مسلم حول العالم".

وأكمل: "هؤلاء يقدمون صورة سيئة لشبابنا، يجب التصدي لها والقبض عليهم، ومحاسبتهم على ما فعلوا بعلم أو جهالة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

ودعا هندي المؤسسات الدينية، إلى ضرورة مواجهة مثل تلك الفيديوهات برسائل نصح وإرشاد للشباب، كذلك الفتاوى التي تخدم مثل تلك التصرفات التي تعد مخالفة شرعية يحاسب عليها شرعا وقانونا.