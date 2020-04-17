"ترامب": حصيلة كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حصيلة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الصين أكبر بكثير مما أعلن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

تسجيل 630 وفاة جديدة بالوباء في ولاية نيويورك

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أعلن تسجيل 630 وفاة جديدة بكورونا المستجد، أمس الخميس، مقابل 606 حالات وفاة في اليوم الذي قبله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف كومو، حسبما نقلت قناة "الحرة" الإخبارية الامريكية، اليوم، أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض يوم أمس إلى 17 ألفا و316 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ 5 أبريل.