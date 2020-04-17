الطيب: الدولة الدينية غير واردة.. والدين يقود المجتمع إلى القيم

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الدولة الدينية غير واردة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم على عدة وسائل منها الانتخاب: "الدولة الدينية ليست هكذا، وأي إنسان حتى لو كان ضحل الثقافة يعلم أنها ليست الدولة الدينية".

وأضاف خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، على القناة الأولى: "الإسلام يرفض قيام دولة تتعقب الدين وتطارده وتغلق فوائد الدين أمام الناس، لأنه حين يأتي نظام أو قوانين أو مجلس شعب، ويقول إننا لا نريد الدين، فهذه مصادرة على مصالح الناس".

وتابع: "هذه حرب على المواطنين وتحرم الناس من الدين، إحنا لا عندنا دولة دينية ولا دولة تطارد الدين وترى أنه أفيون الشعوب وأنه يجب مطاردته، وما نعانيه سببه غياب الدين على مستوى القرار العالمي أو القرار الدولي، لا توجد أخلاق دينية على الإطلاق، ومن هنا فإن أكثر من نصف الكرة الأرضية معذب، ولا نقول إن الدين أمر يعزل عن المجتمع، بل هو دائمًا ما يقوده إلى القيم الإنسانية الأخلاقية التي دائمًا فيها الفائدة للإنسان".