الطيب: الخلافة الإسلامية انتهت.. وإحياؤها من مقولات الإرهابيين

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين، مشددًا على أن الخلافة الإسلامية انتهت، موضحًا: "كانت نظاما ممتازا وجيدًا، وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت".

وأضاف خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الظروف تغيرت، موضحًا أن الخلافة نظام سياسي كان يمكن تطبيقه في مراحل تاريخية معينة ولا يمكن تطبيقه الآن.

وتابع: "لا نستطيع إحياء الخلافة، ولكن مكانها يمكن أن تكون هناك اتحادات، مثل الاتحاد الأوروبي، واتحادات كثيرة في آسيا وأفريقيا، وحتى أن هناك على المستوى العسكري، ولم لا يكون المسلمون لهم اتحاد هكذا".

وأضاف أن مفهوم المواطنة حل محله، مشيرًا إلى أن المواطنة هي التي تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات: "لا أتحدث كثيرًا في هذا الموضوع، وفي عام 2017، أقمنا مؤتمرًا ضخمًا تحت عنوان "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل"، وكل الكتب الخاصة به والتي حملت عنوانه نفدت من المعرض بعد يومين أو ثلاثة".