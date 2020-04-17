ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألف و482 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة في البلاد، إضافة إلى شفاء 50 حالة.

الصحة العراقية: إجمالي حالات الشفاء من الوباء وصلت إلى 906

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن إجمالي الإصابات بكورونا المستجد، ارتفعت إلى ألف و482 حالة، ومجموع الوفيات 81 حالة بالإضافة إلى إجمالي حالات الشفاء 906 حتى الآن.

وأوضحت الصحة العراقية، أنه تم فحص ألفين و477 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 51 ألفا و737 حالة.