تعافي 12 حالة جديدة من كورونا في عزل أسوان

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان، اليوم، تعافي 12 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، وتم خروج 11 منهم من داخل المستشفى وحالة كانت متواجدة في دار الضيافة بطريق صحاري في مدينة أسوان .

وعلمت "الوطن" أن أسماء المتعافين الـ12 هم: " باتعه.ع.ع، 52 سنة، من مركز كوم أمبو، و اعتدال.ح، 59 سنة، ولليانز.ك، 76 سنة، وريهام.ك، 22 سنة مقيمة في المحافظة، ونجلاء.ح.ع، 34 سنة، مقيمة بمنطقة السيل بأسوان، ومجاهد.ع، 42 سنة من منقطة الجزيرة، بالإضافة إلي مصطفى 78 سنة، أية.س 24 سنة، و ب.ع، 52 سنة،و آية. ع، 24 سنة، وحالتين من محافظة الأقصر وهما مؤمن.ز، 49 سنة، و آية. س، 24 سنة".

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، و يوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.