المالية: تقسيم الجهات الحكومية على أماكن صرف الواتب بدءا من 19 أبريل

قال دكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة راعت عدم ازدحام العاملين على ماكينات صرف الرواتب، وبالتالي جرى تبكير موعد الرواتب، لتصرف يوم 19 إبريل بدلًا من 24 إبريل، وجرى تقسيم الجهات الحكومية على أماكن الصرف، ويوم 19 إبريل ستتقاضى 18 وزارة وهيئة حكومية رواتبها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، عبر شاشة "الحياة": "هناك أكثر من داعي لتبكير موعد صرف الرواتب، حيث إن 19 إبريل سيكون عيد المسيحيين، ثم قدوم شهر رمضان المعظم وتداعيات فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن نظم العمل الإلكترونية ساهمت بشكل كبير جدًا في صرف رواتب العاملين في أيام الإجازات وتقسيم الجهات على أيام الصرف وتخفيف الزحام أمام الماكينات.

وأردف: "صرف الرواتب بعد ميكنة الجهات الحكومية بواسطة وزارة المالية اختلف في طرق العمل والنتائج، وأبرز النتائج أننا سنصرف رواتبنا يومي 19 و20 وهي إجازات رسمية، وهو ما لم يكن من الممكن أن يحدث لو لم تكن هناك ميكنة شاملة، ووزارة المالية طبقت نظاما مميكنا للدفع والتحصيل الإلكتروني على الأرض، وكافة الجهات الحكومية وعددها 3180 جهة".

وأتم أن كل جهة حكومية في الوقت الحالي لم تعد تصدر شيكا ورقيًا ولكن أمر دفع إلكترونيا، مشيدًا بالمراقبين الماليين في وزارة المالية المتواجدين في المستشفيات ويعملون في ضوء قلة العمالة.