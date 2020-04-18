عمرو يسري يناشد السيسي بإعادته: "عالق في أمريكا.. ومش معايا 25 ألف جنيه"

انهمر الفنان عمرو يسري، في البكاء، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "يسري"، إنه سافر إلى الولايات المتحدة يوم 3 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يعود يوم 18 مارس، مشيرًا إلى أنه شعرس بالخوف من العودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد: "خفت أركب طائرة مقفولة فيها أكثر من 300 شخص، عشان ميجيليش فيروس كورونا".

وأضاف: "لحد يوم السفر بتاعي محدش كان فاهم حاجة، وقلت استنى يمكن يطلعوا مصل أو علاج، وبلاش أسافر دلوقتي، وكلها أسبوعين نشوف الدنيا ماشية ازاي، ومركبتش الطائرة طبعًا، وابتدى مشوار الحجر الصحي، ووضع المرض يتفاقم".

وتابع: "مصر أرسلت طائرتين، كانت اولاهما في 3 أبريل الجاري، وأخرى في 6 أبريل، مشيرًا إلى أنه بدأ يتواصل مع القنصلية المصرية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وذلك من خلال البريد الإلكتروني بعدما أُغلقت".

وواصل: "تواصلت مع شركة مصر للطيران، وقالوا إنه لا توجد رحلات طيران، وتواصلت مع السفارة المصرية، عبر واتسآب، وكان وصول الطائرتين إلى واشنطن، وبيني وبينها 5 ساعات، ومعرفش حاجة هنا، مع إني رحت هناك قبل كده في الوقفة الاحتجاجية بسبب سد النهضة".

وأردف: "معرفتش إن أول طيارة وصلت، وفي الطيارة التانية، قلت هتروح نيويورك، ولكن راحت واشنطن، وكان المفروض يتقال إن مفيش طيران هيجي إلا لواشنطن، عشان نتصرف ونروح هناك، وأنا كنت فاكر إنهم ممكن يجوا نيويورك".

وواصل: "فرحت بقرار الرئيس، الخاص بتحمل صندوق تحيا مصر، نفقات العودة إلى مصر والإقامة في الحجر الصحي، ولكنني فوجئت بالبند الثاني، الذي جرى إعلانه يوم 15 أبريل، حيث طلبت منا السلطات المصرية التواصل معها، وكان هذا البند ينص على أننا نتحمل ثمن تذكرة الطيران، وبات من الواضح أن تذكرة العودة أصبحت دون قيمة، وهذا الأمر ليس موجودًا في عالم الطيران أبدًا، كما أن هذا البيان ألزمنا بدفع ثمن الإقامة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مرسى علم، حيث أن ثمن الغرفة المزدوجة في اليوم 750 جنيه، والفردية 1500 جنيه، ولأني بمفردي فلابد من أخذ غرفة فردية، وبحساب المدة الإجمالية التي تبلغ أسبوعين بالإضافة إلى ثمن تذكرة الطائرة سأدفع 25 ألف جنيه".

وأكمل: "محدش سأل ظروفي عاملة ازاي، وكان في 3 بنات بيدرسوا فلوسهم خلصت ومعندهمش أكل في الثلاجة ومش عارفين يعملوا إيه، وكل واحد أدرى بظروفه وحياته ماشية ازاي، ومش حاسين بينا عايشين ازاي من شهر، ومع ذلك بيطلبوا مننا مش أقل من 25 ألف جنيه قبل ما نطلع الطائرة عشان ميحصلش زي اللي حصل من الأفواج السابقة".

وبكى يسري، قائلًا: "في غيري كتير عالقين، يا جماعة حسوا بينا أرجوكم حسوا بينا، يا ريسنا احنا متعلقين رجعنا".