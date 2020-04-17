مستشار الرئيس يفسر قلة مصابي كورونا في مصر عن أوروبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه بتدخل سياسي كبير، ستحصل مصر على المادة الخام لدواء أفيجان الياباني لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصنيعه في مصر، مشيرا إلى أن العلبة الواحدة ستكفي 50 مريضا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، اليوم، أن ما جرى في مصر خلال الفترة الماضية، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، كان مثاليا للغاية: "قبل انتشار المرض في مصر، بدأ تدخل مصري رفيع المستوى، منذ ظهوره في الصين، والرئيس تدخل لوضع خطة محكمة، وهو من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على مستوى أعداد الإصابات بالفيروس".

وتابع: "الحمد لله ربنا كارمنا بهذه الأعداد، لأننا نستاهل كل خير وبنضحي، وعندنا مشاغل كثيرة وربنا ساعدنا فيها، في أسباب علمية وطبية أن أعدادنا أقل من أوروبا، اولها الهرم السكاني، قاعدة الهرم أطفال وشباب، و60% من المصريين شباب، بينما المرض يصيب الفئات ذات الأعمار الكبيرة".

وأوضح مستشار الرئيس: "المصابون بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، يتأثرون بكل أنواع الانفلونزا، والترصد المبكر اتخذ إجراءات مثالية، وجرى ترقب الحالات مبكرا في المطارات والموانئ، كما أننا أغلقنا المدارس والجامعات، وحدث تخفيض شديد لأعداد الموظفين ما أدى إلى فرص تقليل العدوى".