الصحة توجه بصرف الجرعات الوقائية من فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان خطاباً إلى كافة مديرى مستشفيات العزل بالجمهورية بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار "هيدروكسيلوروكين" لكافة العاملين بالمستشفى والمخالطين للحالات الإيجابية مع مراعاة الالتزام بالجرعات المقررة من جانب اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال فى كتيب توجيهات العلاج على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل؛ اليوم الأول: 2 قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 مجم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعياً لمدة أسبوعين من آخر تاريخ للتعرض وتكون الجرعة الموصوفة قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 مجم مرتين.