هشام طلعت مصطفى يكشف تفاصيل تبرعه بـ62 مليون جنيه لمواجهة كورونا

قال رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن مبلغ 62 مليون جنيه الذي تبرعت به مجموعته في إطار مكافحة فيروس كورونا، ينقسم إلى 3 أقسام، مشيرًا إلى أن الأول خاص بتبرع مالي لوزارة الصحة، لإعانتها على الوفاء باحتياجاتها في التعامل مع تداعيات الوضع الراهن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه تبرع بمجموعة من أجهزة التنفس الصناعي لوزارة الصحة للمساعدة في هذا المجال، متابعًا: "تبرعنا بمبلغ 25 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة للمساعدة على الدعم النقدي والعيني للأسر الأكثر احتياجًا والأسر التي تأثرت بفقد الوظائف على مستوى العالمة اليومية وخلافه".

وتابع: "هناك تبرع بقيمة 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وتحديدا قسم الكوارث لدعم تبعات ما يحدث من فيروس كورونا على بعض القطاعات في الدولة".

وواصل: "هناك تبرعات أكثر من هذا الأمر بكثير على مدار عامي 2018 و2019، ونقوم بدورنا، ويجب على الجميع أن يتفهموا أن العالم سيتغير بعد فيروس كورونا، حيث ستعاني اقتصاديات الدول بشكل كبير، وأن هذا العام سيحمل تأثيرات كبيرة جدًا على دول العالم".