هشام طلعت مصطفى: مفصلناش عامل واحد.. وكله بياخد مرتباته

قال رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا في مصر يدار بحكمة شديدة من القيادة السياسية والحكومة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "شايفين لندن وأمريكا بيحصل فيهم إيه، وشايفين المجهود الأمني اللي بيبذل في مصر، وإن الناس آمنة في بيوتها وعلى ممتلكاتها، وأعتقد إننا على الوقوف ورا القيادة السياسية والحكومة حتى نمر من هذه الظروف الصعبة التي لم نرها من قبل".

وأردف، أن القيادة السياسية هيأت الظروف للقطاع الخاص لكي ينمو، موضحًا: "حان الوقت وهو فرض واجب على كل إنسان وطني في مصر أن يدعم البلد".

وواصل: "أخدنا قرار من أول مارس إننا لن نستغني عن عامل واحد، وقفلنا الفنادق كلها، والعمالة بالكامل بتاخد مرتباتها ومخلناش أي إنسان دخله يتأثر، الناس دي ادت للمجموعة كتير على مدار 50 سنة، فمش عشان شهر أو شهرين أو 3 أشهر هنضحي بالناس، ده كلام غير مقبول، والشركة تتحمل هذه التبعات".