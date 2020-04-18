اليمن: ميليشا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المدنيين في مأرب

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب، مساء الجمعة، في استهداف متعمد للمدنيين.

وأوضح "المالكي" أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية، باستخدام الصواريخ البالستية، المتعمد في استهداف المدنيين، يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية.

وأكد استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.