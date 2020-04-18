"مساء dmc" يبرز تقرير "الوطن" عن ظهور عدد كبير من الخفافيش في قرية بالقليوبية

عرض الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" تقرير جريدة "الوطن" عن ظهور عدد كبير من الخفافيش في أحد القرى.

ظهرت داخل منزل مهجور.. الخفافيش تثير الرعب داخل قرية بالقليوبية

ونصح الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمعهد البحوث الزراعية، المواطنين بعدم الاقتراب من الخفافيش وإبلاغ الجهات المعنية مثل المجلس المحلي ومديرية الصحة ومديرية الزراعة نظرًا لوجود فريق متخصص لمكافحة الحشرات والحيوانات الضارة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الخفاش من المحتمل أن يكون حاملًا لمسببات الأمراض المختلفة ومن الممكن انتقال هذه الأمراض للإنسان محذرًا من الاقتراب منها وناصحًا باللجوء للجهات المختصة لوجود طرق للتعامل معها.

وأشار إلى أن تعامل الأهالي مع الخفافيش في أحد القرى تسبب في خروجهم من وكرهم وتعلقهم بالأسطح والحوائط، وأن ذلك سلوك غير طبيعي للخفافيش، مؤكدًا أن مجرد إغلاق المكان الذي تتواجد فيه الخفافيش لمدة بين 48 ساعة و73 ساعة لافتا إلى أنه يتم جمع الخفافيش ودفنها بشكل امن او حرقها.

وأكد رزق عدم وجود خفاشات من النوع الماصة للدماء في مصر، وأن الأنواع الموجودة في مصر هي آكلة للفواكه وآكلة للحشرات، مشيرا لضرورة مراعاة التوازن البيئي.