جنوب سيناء تواصل جهودها في أعمال الرش والتطهير لمجابهة كورونا

تواصل محافظة جنوب سيناء جهودها في أعمال الرش والتطهير ضمن الموجة الثانية للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتستكمل مدينة طور سيناء مساء اليوم، أعمال الرش والتطهير حيث جرى رش وتطهير وتعقيم شوارع وأحياء مركز ومدينة طور سيناء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستكمال أعمال الرش والتطهيرعلى مستوي مدن المحافظة، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

وجرى التأكيد على استمرار الحملة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.