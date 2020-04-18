جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتابع المحافظ أعمال المرحلة الثالثة لاستكمال إنارة طريق نبق الخلفي بقطاع نبق، وأعمال إنارة طريق سكن العاملين بمنطقة حي النور.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تركيب 200 عامود إنارة بالطريق خلال المرحلتين الأولى والثانية، وجاري أعمال التجميل وإقامة بعض المشايات.

وجار إنارة طريق سكن العاملين بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من وضع الطبقة الأولى لرصف الطريق وإقامة المشايات والانترلوك، واستكمال أعمال الطبقة الثانية، وتخطيط الميادين وتجميل الطريق من كلا الجانبين، وفقًا لخطة التطوير الشامل لمنطقة حي النور.