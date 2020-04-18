جمال فرويز يقدم تمرينا للتخلص من "العصبية" أثناء التواجد بالمنزل 

قدم الدكتور جمال فرويز، نصائح من أجل التحكم في العصبية خاصة في ظل بقاء الرجال إلى جانب زوجاتهم بالمنازل، التزاما بحظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال فرويز، خلال حواره مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أمس: "العصبية مش بمزاج الإنسان، لكن لو اتعصبت ادخل غرفة النوم واقفل الباب ونام على السرير دون مخدة وافرد رجلك وإيديك وخد النفس من الفم 20 مرة بسرعة، وبعدها غمض عليك وسيب جسمك، لمدة 5 دقائق الصبح وبالليل، ولو عرفت تزود يبقى كتر خيرك، وبعد أسبوعين الجهاز العصبي هيتأقلم وتبقى أهدى بكتير جدا".

وأضاف: "إحنا في فترة استثنائية لازم نحافظ على الهدوء والكياسة، والدولة تحاول التخفيف من الضغوط على المواطنين، ولهذا فعلت الحظر الجزئي بدلا من الحظر الكلي".