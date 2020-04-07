احرص على ممارسة الرياضة.. نصائح لمصابي كورونا أثناء العزل المنزلي

حالة من الذعر والقلق، أصابت الكثيرين حول دول العالم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يؤدي إلى تدهور حالات الإصابة به إلى الوفاة، وبالرغم من ذلك، فهناك الكثير من حالات الإصابة المختلفة، التي لا تحتاج إلى الحجر الصحي بالمستشفيات، ويمكن أن تتلقى الرعاية الطبية بالعزل المنزلي.

وتستعرض "الوطن"، نصائح وزارة الصحة والسكان، التي يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس، خلال العزل المنزلي كالتالي:

-الحرص على تناول الطعام الصحي والمغذي والذي يساعد على تقوية المناعة بجسم الإنسان.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قدر الإمكان.

-تجنب التدخين قدر الإمكان لأنه يزيد احتمالية الإصابة بعدة أمراض مزمنة حال الإصابة بالفيروس.

-الحرص على ممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل للبالغين نصف ساعة يوميا، وللأطفال ساعة يوميا.

-تجنب الاختلاط بالمحيطين حتى لا يتعرضوا للإصابة والحرص على استخدام أدوات خاصة لا يلمسها أحد.

-الحرص على ارتداء الماسك في حالة الإصابة.

-الإكثار من تناول السوائل الساخنة.