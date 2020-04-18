بسمة وهبة تهاجم عبدالله الشريف بعد تسريبات إباحية

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي انتشرت فضائح عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلون معه عبر هاتفه.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "عبدالله ترتر، هو اللقب الجديد اللي منحه الجمهور له، بقاله سنين بيتكلم عن العفة وعدم الاختلاط ظهر على حقيقته، وهو بيحاول يعمل علاقة مع بنت عمرها 20 سنة، راودها عن نفسها وطلب منها تزوره في الفندق".

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة: "دمك يلطش، وظهرت على حقيقتك، والمدهش إن في ناس مصدومة من تسريباته الجنسية، لأنهم بيتخدعوا في أي حد شبه عبدالله، رغم إن كل تجاربنا مع الإسلاميين المزيفين قالت لنا إن مظاهر التدين بتاعتهم ديكور، وممكن يقتلوا ويكذبوا عادي".

وتابعت، أن ما فعله الإخواني الهارب يعتبر عاديا لفرد منتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابي: "ترتر تلميذ نجيب في مدرسة التجاوزات الجنسية لعصابة الإخوان واللي معاهم، فاكرين البلكيمي والشيخ ونيس وأيمن نور، كل دي منظومة واحدة وعصابة واحدة من غير أخلاق متعرفش معنى العفة ولا لها في الدين، الواحد زعلان على الدين منكم".

وواصلت هجومها، وقالت: "أنت خاين، بتاخد ملايين عشان تشتم مصر، وأتاريك بتصرفها على حجز فنادق وطيران وبنات(...) الواحد مكسوف، وأخلاقيا مش هنشر فيديوهات ولا تسجيلات صوتية، لأن مشاهدين برنامجي ناس محترمية وشاشة ON محترمة".