رغم تسجيل أكبر حصيلة يومية.. شواهد مطمئنة حول كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 9 حالات.

ويعد عدد الحالات التي سجلت أمس الجمعة، هي أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا في مصر منذ دخول الفيروس إلى أراضيها.

وبالرغم من تسجيل أكبر حصيلة يومية في مصر، إلا أن هناك بعض الشواهد والأرقام المطمئنة حول وضع الفيروس في مصر، حسب بيانات وزارة الصحة، وتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وهي:

- 85% من المصابين قد لا يشتكون من أي أعراض أو أعراض بسيطة.

- 5% فقط يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

- زيادة الأعداد اليومية المصابة بفيروس كورونا، ليست مركبة أو مضاعفة.

- خرج 50 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء.

- ارتفاع أجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 646 حالة.

- ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 891 حالة.