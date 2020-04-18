الصحة العالمية للمصريين: "كلوا الفسيخ من مصادر سليمة وموثوقة"

وجه جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة للشعب المصري، مع اقتراب عيد شم النسيم، الذي يحل بعد غد الاثنين.

وقال جبور، في الرسالة التي عرضها الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "بالنسبة لعيد شم النسيم، أتمنى أن يكون تناول الفسيخ من مصادر سليمة وموثوقة، حتى لا نضع ضغطًا على النظام الصحي بمصر".

وأضاف: "هذه فترة أعياد ويجب أن يكون كل شخص مسؤولا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويجب تجنب التجمهر والازدحام ويجب استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "يجب أن نبعد كل البعد عن التدخين خصوصًا الشيشة، ويجب أن نمارس تمارين النشاط البدني، وان نعتمد نظاما صحيًا غذائيًا سليمًا لكي نقوي جهاز المناعة".