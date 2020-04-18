"خير أراضينا لأهالينا".. الزراعة توفر سلعا غذائية بتخفيضات 25% لشهر رمضان

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حريصة على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين، وتقديم الخدمات، وتوفير المنتجات الأساسية بكميات ضخمة ووفيرة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر شاشة "DMC"، أمس، أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بضرورة وضع مخزونا كبيرا خلال الفترة المقبلة، لإتاحة للسلع الغذائية بشكل أكبر للمواطنين. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأسعار بأسعار مناسبة، وأن تخفيضات وزارة الزراعة تبدأ من 25%، لإتاحة السلع أمام المواطنين في شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 403 منافذ تغطي أنحاء الجمهورية، حيث جرى تزويدها بكل السلع الأساسية.

وأكد، أن الوزارة أطلقت مبادرة "خير أراضينا لأهالينا"، لبيع المنتجات المزارع التابعة للوزارة ومنتجات صغار المزارعين بشكل مباشر للمواطنين، ما يؤدى إلى زيادة المعروض وتقليل حجم التكدسات والزحام.

وتابع: "نطبق معايير واضحة في عمليات التطهير والنظافة ولا ننسى أن الوزارة حريصة على تطهير المنافذ والتجمعات، وكل المنشآت الحكومية، حيث أن لديها أكثر من 35 ألف منشأة في كافة محافظات الجمهورية".