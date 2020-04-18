جامعة أسيوط تفوز بجائزة التحكيم الخاصة في المسابقة الثقافية "إبداع 8"

فاز فريق المسرح بجامعة أسيوط بجائزة التحكيم الخاصة في المسابقة الثقافية "إبداع 8"، بالعرض المسرحي "ملحمة عشق" والذي يقدمه نخبة من أبناء الجامعة من مختلف الكليات من الموهوبين في مجال التمثيل المسرحي.

وهنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط التهنئة لكافة أبناء الجامعة من الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 8" والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على ما تتمتع به الجامعة من مواهب متميزة ومبدعة لأبنائها الطلاب وهو ما يمثل أحد نقاط القوة التي تميز جامعة أسيوط، وهو ما تقابله إدارة الجامعة بالحرص على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للعناصر الموهوبة في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن جامعة أسيوط نجحت في حصد عدد من المراكز المتقدمة في مسابقة "إبداع 8" والتي شهدت منافسة أكثر من 23 ألف متسابق، يمثلون 147 جامعة ومعهد وأكاديمية مصرية حكومية وخاصة في المجالات المختلفة للمسابقة.

تضمنت إلى جانب جائزة التحكيم الخاصة عن العرض المسرحي ملحمة عشق، فوز الجامعة كذلك الفائز بالمركز الثاني في مجال الشعر الغنائي، وبالمركز الثالث في مجال القصة القصيرة ونفس المركز في مجال الفنون التشكيلية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب أن ملحمة عشق رؤية فنية لأحدي قصص السيرة الهلالية وهى قصة عشق السفيرة عزيزة بنت الأمير الوهيدي شقيق الزناتي خليفة ليونس فتي بني هلال وقد فضلت هناءها الشخصي على مصلحة بلادها تونس وهو ما دفع شعراء وطنها إلى هجائها في أشعارهم .

يشار إلى أن ملحمة عشق تم إعدادها بدراما تورج للمبدع عادل بركات، وتأليف الرائع عبد الغنى داود، وشاركت الجامعة في المسابقة عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة، وإشراف إداري للدكتور أحمد شريت، وإشراف فني الأستاذ محمد جمعه، وإخراج المبدع أسامة عبد الرءوف.