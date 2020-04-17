محافظ الغربية: صرف 14 مليون جنيه لأكثر من 25 ألف عامل غير منتظم

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه دعما للمضارين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم صرف 14,1 مليون جنيه لعدد 28,162 ألف عامل من خلال 322 منفذا للبريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

يذكر أنه تم صرف المنحة طبقا للفئات العمرية على مدار أربعة أيام، تسهيلًا على المستحقين وًحفاظًا على صحتهم، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الصرف يوم الاثنين الماضي لمن هم في سن 51 عاما فأكثر، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 50 إلى 25 عاما، وتخصيص يوم الخميس لمن هم أقل من 25 عاما.