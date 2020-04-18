تعقيم قرى وشوارع القنطرة شرق ورفع القمامة من أماكن تجميعها

قال اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إنه جرى اليوم السبت، الانتهاء من أعمال النظافة بالقطاعات الخدمية بالقرى والمدينة، وأعمال تعقيم القرى والشوارع الداخلية ورفع القمامة من أماكن التجمع الخاصة بها والمعلن عنها مسبقا للمواطنين، تنفيذا لقرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجان بالمراكز والقرى والإعلان عن تخصيص أماكن لتجميع المقامة من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف إدريس أنه جرى عمل نظافة وتشجير لمدخل معدية نمرة 6 ونظافة جميع التقاطعات المؤدية إلى المعدية ورفع الأتربة من جانبي الطريق بقرية التقدم، وأنه جرى الانتهاء من أعمال قسم الكهرباء، حيث جرى تغير بعض الكابلات المحترقة بالأعمدة بمنطقة سعد الجندي، وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، وذلك تحت إشراف محمد السيوفي رئيس قرية التقدم.

وأوضح رئيس مدينة القنطرة شرق، أنه جرى الانتهاء من أعمال النظافة بالمدينة القديمة بعزبة الغطوس، والصحة ووسط البلد وكذلك أعمال النظافة بالمدينة الجديدة بمنطقة التوفيق ومساكن الشرطة وعمارات 75.