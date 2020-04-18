عمر خيرت ومسرحية فراجيل على قناة الثقافة بيوتيوب احتفالا بالربيع

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها الإلكترونية علي موقع يوتيوب ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك" في التاسعة مساء غدا سهرة مع الموسيقار عمر خيرت تتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية التي قدمها عبر مشوارة الفني.

ويقدم خيرت كل من "العرافة والعطور الساحرة، هي دي الحياة، في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، 100 سنة سينما وغيرها.

يعقبه العرض المسرحي فراجيل نتاج ورشة إرتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسي لوران ديبيار، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذي تولى أيضا الإخراج، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم مشاهد عدة تتناول قضايا وأفكار متنوعة.