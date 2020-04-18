"القباج": 25 مليون جنيه لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا

قامت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزراء الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الجامعات بتجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في بعض المحافظات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيان لها، اليوم، أنه تم حتى الآن تجهيز 6185 سريرا بتكلفة 25 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتجهيز بعض الأماكن التي تم تشغيلها فعلياً من قبل وزارة الصحة وهي المدينة الجامعية بالدقهلية ومركز شباب أبوقير بالإسكندرية، والمدينة الشبابية بالطود بالاقصر، والمدينة الجامعية بأسيوط وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية والمدينة الجامعية بالمنيا والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط بطاقة استيعابية 2785 سريرا.

كما قامت الوزارة أيضاً بتجهيز المدينة الجامعية بحلوان، والمدينة الجامعية بقنا، وفي انتظار بدء تشغيلها من قبل مديرية الصحة بطاقة استيعابية 520 سريرا، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي مازالت تحت التجهيز ومنها المدينة الجامعية بجامعة عين شمس ودار مؤسسة أهل مصر والمدينة الجامعية بسموحة بالإسكندرية ومقر اليونسكو بالمنوفية والتي من المقرر لها أن تستوعب 2880 سريرا.

وأكدت "القباج"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على عدة محاور في التعامل مع أزمة كورونا بداية من تطهير وتعقيم كافة المنشآت والهيئات التابعة للوزارة وجميع دور الرعاية إلى توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، وتم عزلها، إلى محور دعم الأسر المتضررة من الأزمة والتي تأثرت مصادر دخلها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.