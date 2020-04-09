جامعة القاهرة: وزارة الصحة والقوات المسلحة تتوليان تجهيز المدن الجامعية

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن وزارة الصحة والقوات المسلحة تتوليان تجهيز المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "المدن مؤهلة ومرتبة ومنظمة ومجهزة للإقامة"، موضحا أن مستشفيات جامعة القاهرة لديها منظومة متكاملة من المستشفيات سواء قصر العيني والمراكز التخصصية ومستشفى المنيل ومستشفيات الأطفال ويتم التعقيم اليومي والتطهير لها بشكل مستمر".

وتابع: "فيه بروتوكولات متفق عليها عالميا للوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفيات، وشكلت لجنتين لمراجعة هذه البروتوكولات ورؤية مدى تطبيقها وفق عمليات تطهير تتم يوميا وكل الإجراءات الحماية والوقاية تتخذ على أعلى درجة وهناك 1000 كاشف حراري جديد سيصرف للجامعة من وزارة الصحة".