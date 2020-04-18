معيط: الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، وردا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثير القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتي تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

وكانت خطة البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى قد وافقت على قانون تداعيات كورونا اليوم، بحضور محمد معيط وزير المالية