"المالية": صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الاتصالات لم تتأثر بكورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية الذي يتطلب التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا، جرى حصر القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التتسهيلات لباقي القطاعات.

وأضاف وزير المالية، أن القطاعات التي لم تتأثر هي صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك، موضحا أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها.

وأشار إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين، وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)؛ للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

وأكد معيط أن القانون لا يُحاسبب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل، فهو المسؤول عن توريدها إلى وزارة المالية، مضيفا: "التأمينات مسؤولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".