العربية للحوار تطلق حملة دولية : "شركاء في المسئولية ..شركاء في الإنسانية" لمواجهة كورونا

أطلقت المنظمة العربية للحوار برئاسة الدكتورة حنان يوسف ، حملة توعية دولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا باسم " شركاء في المسئولية ..شركاء في الإنسانية " وتعتمد علي إطلاق مجموعة من المثقفين والإعلاميين العرب لعدد من الرسائل التوعوية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تخاطب القيم الإنسانية المشتركة بين جميع العالم حيث تم توحيد الإنسانية كلها لمواجهة انتشار هذا الوباء .

مثقفون عرب يشتركون بالحملة بايجابية

وشارك في الحملة عدد كبير من المثقفين والإعلاميين العرب من مصر والسعودية ولبنان والسودان وسوريا ، بإنتاج عدد من الرسائل التليفزيونية المصورة التي تحمل محتوي توعية عن كيفية الوقاية من انتشار كورونا فيرس المستجد الذى اصبح وباء عالمى .وصرحت الدكتور حنان يوسف استاذة الإعلام ورئيسة المنظمة ان الحملة تدعو الي إبراز أهمية المسئولية المشتركة للجميع في حماية الإنسانية ، والتحدث بخطاب فكري واحد بين الشعوب والتكاتف الإنساني والعالمي في ظل هذه الظروف الذى تمر بها شعوب العالم برغم من اختلاف ثقافاتهم.

فالعالم لابد ان يشترك في خطاب حماية الإنسانية .وكانت المنظمة قد قامت بعمل دراسة استطلاعية أولية برصد كيفية تعامل الشعوب مع ازمة انتشار فيروس برغم اختلاف الثقافات ، واستقرت علي إبراز القيم المشتركة بين الثقافات المختلفة في هذه الأزمة مثل قيم الإنسانية وحقوق الإنسان واحترام وتقبل الآخر بالإضافة الي رفع الالتزام والوعي ومسؤولية الجميع في حماية الإنسانية .

وهي نفس العبارات التي يرددها العالم كله مما يعكس المعاني المشتركة التي اتفق عليها العالم في مواجهة ازمة تمس الإنسانية كلها واهمية الترابط بين الشعوب برغم من الاختلاف فى الثقافات و و الجنس و العرق وغيره

.واكدت د.حنان يوسف ان الحملة سوف تستمر بشخصيات جديدة من أوروبا والدول الأجنبية تاكيدا لشعار "مشتركون في الإنسانية" من خلال التواصل الاعلامي والثقافي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات وباءا عالميًا يمثل خطورة علي الإنسانية كله