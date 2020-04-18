نائبة تخاطب محافظ الدقهلية لدفن الأطباء المتوفين بكورونا بمدافن الشهداء

خاطبت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بشأن دفن الأطباء المتوفيين من فيروس كورونا بمدافن الشهداء بمحافظة الدقهلية.

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إنه لا يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الجيش الأبيض في مصر من أطباء وطواقم طبية، في ظل ما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تنامى في الآونة الأخيرة رفض بعض الأهالي دفن موتي الأطباء والطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا بمدافنهم.

وأشارت إلى أن ذلك سبب الأذي النفسي والمعنوى لهم، كما أن مفتي الجمهورية أفتى بأن المتوفى قد لقي ربه متأثرا بفيروس الكورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبا.

ولفتت: "إذا كان المتوفى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة ويضحون براحتهم بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجب والمسارعة بالتكريم لهم أوجب".

وطالبت بضرورة إصدار قرار من المحافظ بدفن الموتى من الأطباء والطواقم الطبية بمقابر الشهداء بمحافظة الدقهلية، فهم شهداء شرعا، وتقديرا لواجبهم الوطني ورسالتهم الجليلة.