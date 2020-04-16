صيادلة القليوبية تطلق المرحلة الثانية من "إحنا أقوى" لدعم الجيش الأبيض

أطلقت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "إحنا أقوى"، لدعم أعضائها داخل صيدليات المستشفيات، بتوفير كحول ومستلزمات طبية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت "صيادلة القليوبية" المبادرة بهدف توفير كل مستلزمات التطهير والوقاية، من كحول و"هاند جل" وصابون سائل، لأعضاء الجيش الأبيض من فرق العمل بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، وصيادلة هذه المستشفيات، والصيادلة العاملين في الصيدليات المختلفة، في إطار خطة النقابة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، أن المبادرة تقوم على توفير كميات من وسائل الحماية، لأعضاء الفرق العامله بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، والصيادلة العاملين في هذه المستشفيات، والصديليات الخاصة، في إطار المشاركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى توفير 700 لتر من الكحول والـ"هاند جل" والصابون السائل، لتوزيعها بالمجان على المستشفيات، وبسعر رمزي للصيادلة في الصيدليات، لتوفير مستلزمات الوقاية والنظافة الشخصية لهم، خلال التعامل مع المرضى والجمهور بالمستشفيات وبمقر النقابة ببنها.