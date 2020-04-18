لمواجهة كورونا.. غرفتان لفحص المترددين على "شفاء الأورمان" بالأقصر

ابتكرت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فكرة جديدة لحماية المرضى بالمستشفى وذويهم وكافة العاملين داخلها من العدوى بفيروس كورونا.

وتمثلت الفكرة في تجهيز غرفتين لإجراء الفحص الشامل لكافة المترددين على المستشفى قبل دخولهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية على مدار الساعة، وحماية جميع طاقم العمل والمرضى بالمستشفى.

وأوضحت الإدارة أنه تم تخصيص غرفتين بالخارج لقياس درجة الحرارة، وإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من عدم دخول أي شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول لبوابة المستشفى، مشيرة إلى أنه في حال الاشتباه فى أي متردد على مبنى المستشفى، يتم على الفور إبلاغ الخط الساخن، وتحويل الحالة إلى أقرب مستشفي حميات بالمحافظة.