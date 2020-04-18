الأرصاد عن طقس الغد: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يكون الطقس لطيف نهارا على سواحل البلاد، ويظل شديد البرودة أيضا خلال ساعات الليل، ويصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة، بينما يكون مائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد بارد خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع، أن تسجل درجات الحرارة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى و17 للصغرى.