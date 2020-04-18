الكنيسة: الرسالة البابوية للأقباط في عيد القيامة ستقتصر على عظة البابا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عدم إرسال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012، رسالة بابوية للأقباط حول العالم في عيد القيامة الذي يحتفل به الأقباط غدا الأحد، كعادته في الأعياد القبطية الكبرى "الميلاد، والقيامة".

وقال القمص إبراهام عزمي، مسئول الإعلام الدولي بالكنيسة لـ"الوطن"، إنه نظرا لما تمر به شعوب العالم أجمع وبما فيها كل العائلات القبطية في أنحاء البلاد، فستقتصر الرسالة البابوية على عظة البابا في قداس عيد القيامة الذي ترأسه مساء اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون لأول مرة، لأن جميع أقباط العالم أنظارهم الآن نحو البابا مع أخوتهم في مصر.

وأضاف "عزمي"، أن مكتب الإعلام الدولي التابع للكنيسة سيترجم كلمة البابا في القداس وسيتم إرسالها مكتوبة بكل اللغات لأبناء الكنيسة القبطية في كل أنحاء العالم، معلنا الصلاة أن يزيل الرب عن العالم هذا الوباء وكل مكروه.

ويحتفل الأقباط، غدا، بحسب تقويم الكنائس الشرقية، بعيد القيامة المجيد، والذي يأتي لأول مرة في التاريخ والكنائس مغلقة والأقباط ملتزمون بمنازلهم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.