مع قرب الشهر الكريم.. أسعار المشروبات الرمضانية في الأسواق

مع قرب شهر رمضان المُبارك، اعتاد المسلمون على شراء وتحضير المشروبات الرمضانية، لتناولها وقت الإفطار، مثل السوبيا والتمر هندي والعرقسوس، وقمر الدين والكركدية، لتزويد الجسم، بالسوائل بعد الصيام حتى المغرب.

وجاء متوسط، أسعار المشروبات الرمضانية، التي يتم إعدادها في المنزل كالتالي:

الخروب

جاء سعر كيلو الخروب بـ60 جنيهًا.

الكركدية

تراوح سعر كيلو الكركدية من 40 حتى 100 جنيه، باختلاف النوع.

السوبيا

تراوح سعر كيلو السوبيا بين 30: 40 جنيها.

قمر الدين

بدأ سعر لفة قمر الدين من 20 جنيها حتى 40 جنيه، وفق النوع.

بلح باللبن

تراوح سعر كيلو اللبن بين 10 حتى 35 جنيهًا، وفق النوع، وجاء سعر كيلو اللبن بـ17 جنيهًا.